Fulham, sondaggio per Soulè della Roma

Matias Soulé piace in Premier League. Il Fulham è infatti sull'argentino classe 2003, arrivato in estate dalla Juventus ma che finora ha trovato poco spazio in giallorosso. Il club inglese non è l'unico sul giocatore, ma è quello che al momento ha mosso i passi più concreti per Soulé. Il Fulham vorrebbe portare l'argentino in Inghilterra in prestito oneroso. La Roma però non ha ancora preso una decisione definitiva, in merito all'eventuale trasferimento. In questa stagione ha totalizzato 20 presenze tra Serie A, Europa League e Coppa Italia (segnando 1 rete contro il Verona in campionato).