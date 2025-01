Sirene inglesi per Fikayo Tomori. Il Tottenham è vicino al giocatore e ha presentato un'offerta di 30 milioni di euro per il difensore: la trattativa è in stato avanzato

In casa Milan si pensa anche al mercato in uscita. Il Tottenham ha superato l'Aston Villa ed è vicino a Fikayo Tomori, presentando un'offerta di 30 milioni di euro per il difensore. Gli Spurs sono molto vicini alla chiusura della trattativa e il giocatore rossonero potrebbe quindi trasferirsi in Inghilterra. Per lui sarebbe un ritorno in Premier League: Tomori, infatti, ha già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea. In questa stagione, ha totalizzato 21 presenze e 1 assist con i rossoneri.