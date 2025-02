Fikayo Tomori non ha ancora aperto al Tottenham perché la sua intenzione è quella di restare al Milan. Tra i due club c'era già un'intesa verbale con i rossoneri che avevano aperto alla cessione del difensore per una cifra intorno ai 25 milioni più bonus

Fikayo Tomori vuole restare al Milan ed è proprio per questo che non ha ancora aperto al Tottenham. Nella serata di venerdì, la squadra inglese aveva superato la concorrenza dell'Aston Villa e aveva raggiunto un accordo verbale col Milan per una cifra intorno ai 25 milioni più bonus. Tomori ci ha pensato per qualche ora e ha deciso: vuole restare a Milano. Tra l'altro, lui conosce molto bene il campionato inglese visto che ha già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea. In questa stagione, invece, ha totalizzato 21 presenze e 1 assist con i rossoneri. Il pensiero, ora, è tutto sul derby, in programma domani, domenica 2 febbraio alle 18.