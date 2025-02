Milan, Gimenez alla Madonnina per le visite

In casa Milan è il giorno del derby ma anche di Santiago Gimenez che si appresta a diventare un nuovo giocatore rossonero. L’attaccante - arrivato dal Feyenoord per 32 milioni di euro più bonus - nella giornata di sabato 1 febbraio ha raggiunto Milano. Il programma di domenica 2 prevede prima le visite mediche alla Madonnina (attualmente in corso) e nel pomeriggio la firma sul contratto. In seguito, il giocatore sarà annunciato come nuovo acquisto del Milan.