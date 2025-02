Atalanta, per la difesa preso Posch dal Bologna

L'Atalanta corre ai ripari per tamponare l'emergenza difensiva dopo gli infortuni di Koussonou, Scalvini e Kolasinac. Dal Bologna arriva in prestito Posch, difensore austriaco che era in uscita, in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a 7 milioni

