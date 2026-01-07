Matteo Guendouzi lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di bonus. Accordo raggiunto fra i due club dopo che i turchi hanno rivisto al rialzo la loro offerta. Il centrocampista francese, che lascia l'Italia dopo due anni e mezzo (110 presenze e 6 gol, partirà dopo la partita contro il Verona che si giocherà domenica prossima.

