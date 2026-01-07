Offerte Sky
Lazio, Guendouzi al Fenerbahce: le news di calciomercato di oggi

Calciomercato

Matteo Guendouzi lascia la Lazio e passa al Fenerbahce per 28 milioni di euro più due di bonus. Accordo raggiunto fra i due club dopo che i turchi hanno rivisto al rialzo la loro offerta. Il centrocampista francese, che lascia l'Italia dopo due anni e mezzo (110 presenze e 6 gol, partirà dopo la partita contro il Verona che si giocherà domenica prossima. 

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI MERCOLEDì LIVE

Tutto fatto per il passaggio di Matteo Guendouzi dalla Lazio al Fenerbahce. Definiti gli ultimi dettagli fra il club capitolino e quello turco. Il centrocampista francese vola in Turchia per una cifra di 28 milioni di euro più due di bonus. L’intesa tra i due club prevede che Guendouzi parta per Istanbul dopo la partita contro il Verona, che si giocherà domenica 11 gennaio. Dopo 85 presenze e 5 gol con la maglia della Lazio, il centrocampista francese saluta i biancocelesti, per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Fenerbahce.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

