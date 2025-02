Nicolò Zaniolo è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il Galatasaray, in possesso del suo cartellino, ha infatti accettato la proposta del club viola e l'operazione si concluderà sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15,5 milioni di euro al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Dopo aver terminato in anticipo il suo prestito all’Atalanta, il classe 1999 farà ritorno in Italia. Con la maglia della Dea, ha collezionato 23 presenze stagionali fino a questo momento tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa condite da 3 gol e 3 assist.