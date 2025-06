Attesa per l'incontro di martedì tra il club nerazzurro e Inzaghi, vertice decisivo per capire se sarà ancora lui sulla panchina dell'Inter. In caso di separazione i profili da tenere d'occhio sono quelli di Fabregas e De Zerbi: il primo è ancora legato al Como, l'allenatore italiano ha invece una clausola col Marsiglia. E intanto l'Al-Hilal tenta Simone facendo follie sul mercato... CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

"Non so se andrò al Mondiale per Club, ne parlerò con la società". E l'incontro con la dirigenza è in programma martedì, vertice che farà luce sul futuro di Simone Inzaghi. Dopo quattro anni alla guida dell'Inter, l'allenatore nerazzurro è tentato dall'offerta faraonica dall'Arabia dell'Al-Hilal che lo scorso 3 maggio si è separato da Jorge Jesus. Inzaghi sarà chiamato a prendere una decisione definitiva anche in vista dell'imminente Mondiale per Club: da ricordare come il suo contratto sia in scadenza nel 2026 e andrà valutato se ci sono i margini per estenderlo di un altro anno. La priorità dell'Inter è quella di proseguire insieme a Inzaghi. Approfondimento Inter, il programma per il Mondiale. Con Inzaghi?

In lista Fabregas e De Zerbi Qualora le strade di Simone Inzaghi e dell'Inter dovessero separarsi, il club pensa a due profili per destinare la panchina nerazzurra. Una pista porta a Cesc Fabregas, che potrebbe ascoltare la proposta ma è legato al Como dove ha una piena sinergia su tutti i livelli. E per accettare l'Inter, lo spagnolo avrebbe bisogno di ampie garanzie sulla costruzione di una squadra rivoluzionata e a sua immagine e somiglianza. In ogni caso il Como spera sempre che l'allenatore spagnolo possa rimanere almeno un altro anno. Una seconda ipotesi è quella legata a Roberto De Zerbi, allenatore che come Fabregas pretenderebbe un rinnovamento della rosa. Ma a differenza dello spagnolo, l'ex Sassuolo ha una clausola da 6 milioni di euro per svincolarsi dal Marsiglia (che eventualmente potrebbe agevolare) e una maggiore esperienza in panchina con oltre 400 partite in carriera. Approfondimento Il punto sulle panchine della Serie A 2025/26