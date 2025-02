Napoli, sfuma Saint-Maximin: si chiude per Okafor

Salvo colpi di scena il Napoli ha individuato il sostituto di Kvara: saltata la trattativa per Saint-Maximin, il ds Manna ha deciso di chiudere per Okafor. Lo svizzero arriverà dal Milan in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni

Il Napoli ha deciso: sarà Noah Okafor il sostituto di Kvara per la seconda parte di stagione. Dopo le complicazioni burocratiche per l'acquisto di Saint-Maximin, gli azzurri hanno deciso di virare sull'esterno del Milan: operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni . Lo svizzero era stato a un passo dal Lipsia a inizio gennaio, ma la trattativa era poi saltata dopo che le visite mediche non avevano convinto il club tedesco, desideroso di avere un giocatore pronto nell'immediato. Il suo futuro sarà, dunque, ancora in Italia: Antonio Conte è pronto ad accoglierlo.

Non si molla Comuzzo

Ma il mercato della squadra attualmente capolista in Serie A potrebbe non fermarsi qui. Nelle scorse ore c'è stato un ulteriore tentativo per Comuzzo, per cui la Fiorentina continua a chiedere almeno 40 milioni, cifra ritenuta ancora eccessiva dagli azzurri. Il difensore è partito dalla panchina nella partita di domenica dei viola contro il Genoa, subentrando nella ripresa. La proposta del Napoli era arrivata fino ai 30 milioni più bonus per circa 35 totali: intanto il club ha chiuso per l'arrivo di Mehdi Dorval del Bari che rimarrà in Puglia fino a giugno.