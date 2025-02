La Roma continua a lavorare in queste ultime ore di calciomercato e nella notte tra domenica e lunedì ha chiuso un colpo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Ranieri. Accordo raggiunto con il Galatasaray per il prestito di Victor Nelsson, centrale danese classe 1998, che in mattinata è arrivato nella capitale per iniziare la sua avventura in giallorosso. Nelsson va a sostituire Mario Hermoso che in questo calciomercato si è trasferito al Bayer Leverkusen.