Non solo mercato in entrata con gli arrivi di Casadei, Elmas e Biraghi. Il Torino ha ultimato anche un colpo in uscita, dal momento che Ivan Ilic è in viaggio verso la Russia e nei prossimi giorni verrà ufficializzato come un nuovo giocatore dello Spartak Mosca

