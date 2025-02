Toro, infortunio per Njie: rischia 3 mesi di stop

Il Torino perde per almeno tre mesi Alieu Njie, il 19 ette attaccante svedese che Vanoli ha già lanciato in prima squadra da diverse settimane. In uno scontro di gioco con Cuadrado, durante la sfida di sabato contro l'Atalanta, Njie avrebbe riportato, secondo i primi controlli medici, una frattura del malleolo destro che se confermata dagli altri accertamenti che sono attesi per domani, alla frattura del malleolo destro. I tempi di recupero non sarebbero inferiori ai tre mesi e allora non è escluso che in queste ultime ore di mercato la società granata, che ha già perso da ottobre Zapata, possa intervenire per acquistare un altro attaccante

