Alphonso Davies rinnova a colpi di rap: non è l'unico big a prolungare in casa Bayern

Il terzino tutta velocità del Bayern Monaco ha ufficialmente rinnovato fino al 2030: lo ha fatto con una breve canzone rap dove annuncia la propria permanenza in casa Bayern (peraltro, non è la prima canzone che incide). Ma la festa è doppia per i tedeschi: ha rinnovato anche un altro big, lui alla quindicesima stagione di fila a Monaco…

QUI TUTTI I RINNOVI DI CONTRATTO PIÙ RECENTI, IN ITALIA E NEL MONDO