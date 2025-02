Il ds del Napoli ha fatto il punto sul mercato di gennaio, in conferenza stampa, a partire dalla partenza di Kvara: "Siamo stati costretti a cederlo a gennaio perché ci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi - ha spiegato -. Ed è stato doveroso farla questa cessione, ho letto che serviva per risanare il bilancio ma non è vero. Abbiamo provato a sostituirlo in modo adeguato, ma non siamo riusciti a concretizzare gli obiettivi che avevamo"

