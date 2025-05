Possibile ritorno in panchina per l'ex allenatore del Napoli: contatti in corso e ben avviati con gli iraniani dell'Esteghlal, che offrono un contratto di un anno e puntano a vincere il titolo

Walter Mazzarri è pronto a rimettersi in gioco: dopo l'ultima, e poco felice, esperienza nella scorsa stagione (quando prese in corsa la panchina del Napoli senza riuscire a risollevarlo), l'allenatore classe 1961 è diventato l'obiettivo dell' Esteghlal , squadra iraniana che gli ha offerto un anno di contratto con l'ambizione dichiarata di puntare al titolo . La trattativa è in corso, ma i contatti sono già ben avviati. L’obiettivo del club iraniano è infatti quello di vincere dopo aver ottenuto risultati inferiori alle aspettative negli ultimi tempi, e Mazzarri è stato individuato come il profilo giusto per riuscirci.

L'ultima esperienza i tre mesi al Napoli

Nella carriera in panchina di Mazzarri c'è già un'esperienza all'estero: alla guida del Watford, in Premier League, nella stagione 2016-17, conclusa con la squadra condotta alla salvezza ma con il rapporto con il club interrotto a fine anno. Tornato in Italia, ha poi allenato Torino e Cagliari, fino a quando, dopo un anno e mezzo di stop, è stato richiamato dal Napoli, nel corso della passata stagione. Era il 14 novembre 2023 quando, in seguito all'esonero di Rudi Garcia, il presidente De Laurentiis lo sceglieva per un "romantico" ritorno al Napoli dieci anni dopo la bella avventura con la squadra di Hamsik, Cavani e Lavezzi. Dopo l'esordio con vittoria contro l'Atalanta, però, Mazzarri non riuscì a risollevare la squadra e fu esonerato nel febbraio 2024 (al suo posto Calzona).