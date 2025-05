Il club brasiliano prova a piazzare il colpo: primi contatti esplorativi con l'entourage dell'attaccante di proprietà del Chelsea, che dalla scorsa sessione di calciomercato è in prestito al Milan. L'operazione non è semplice e resta da capire se il portoghese aprirà all'ipotesi di lasciare l'Europa

Il Flamengo prova a piazzare il colpo. Primo contatto esplorativo tra i brasiliani e l'entourage di Joao Felix, attualmente al Milan in prestito dal Chelsea, con il club che vorrebbe averlo a disposizione già per il Mondiale per Club in programma dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. L'operazione non è semplice e resta da capire se l'attaccante, che piace anche al Benfica, aprirà all'ipotesi di lasciare l'Europa già a 25 anni, ma l'interesse del club rossonero è concreto. Il Flamengo ci prova dopo aver già chiuso l'operazione per Jorginho, che arriverà alla scadenza del contratto con l'Arsenal.