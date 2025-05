Porto, riscattato Nehuen Perez dall'Udinese

Nehuen Perez è a tutti gli effetti un giocatore del Porto. Il difensore è stato infatti riscattato in via definitiva dai portoghesi dall'Udinese per una cifra superiore ai 13 milioni di euro. L'argentino, che si era trasferito dal Friuli a inizio stagione in prestito, firmerà un contratto fino a giugno 2029 con una clausola rescissoria vicina ai 60 milioni di euro

Il calciomercato ancora non si è aperto ufficialmente ma arrivano già alcune conferme di alcuni affari in via di definizione. Uno interessa l'Udinese che ha ricevuto dal Porto la conferma del riscatto del difensore argentino Nehuen Perez che si era trasferito in Portogallo in prestito ad inizio stagione. Adesso diventerà definitivamente un giocatore del Porto con una spesa di 13,3 milioni di euro che finiscono nelle casse friulane. Al difensore argentino un contratto fino a giugno 2029 con una clausola rescissoria vicina ai 60 milioni di euro