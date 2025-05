Clamoroso Napoli: tentativo per De Bruyne

Una notizia clamorosa scatena già il calciomercato: il Napoli ci sta provando seriamente per Kevin De Bruyne. Una trattativa molto complicata, va detto, ma il club di De Laurentiis ha avviato contatti e sta provando a battere la concorrenza di altri grandi club come il Liverpool per il centrocampista belga, in scadenza con il City che non gli rinnoverà il contratto

Un sogno, complicato, ma grandissimo. Il Napoli sta provando un clamoroso colpo di mercato: il club di De Laurentiis ha avviato contatti per portare in Italia Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è in scadenza con il City e il club inglese ha già fatto sapere ufficialmente che non gli rinnoverà il contratto. A fine stagione quindi De Bruyne sarà libero di firmare con un altro club. Ed ecco il tentativo del Napoli concreto, anche se molto complicato. A partire dalla concorrenza che si annuncia agguerrita, a partire dal Liverpool. Ma il tentativo c'è così come a influire potrebbe essere anche la grande amicizia di Lukaku con il compagno di nazionale e la volontà di De Bruyne di restare in Europa e dimostrare ancora il suo valore in un campionato top e in Champions. A prescindere dall'esito della trattativa che, ripetiamo, resta molto difficile, questo tentativo di De Laurentiis e di Manna è un chiaro segnale sulle ambizioni del Napoli in chiave mercato e sui profili da seguire, e anche per il futuro di Conte.