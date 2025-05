Futuro Real per Xabi Alonso?

"Non è questo il momento di parlare del futuro perché domenica vogliamo salutarci bene qui. Nel calcio come nella vita è fondamentale la ricerca del momento migliore. Ed è così che volevamo che fosse un addio, soprattutto considerando il lungo, bello e importante periodo trascorso qui. Voglio godermelo fino all'ultimo momento. Ho parlato con i giocatori e con lo staff, con tutti quelli che sono stati qui in questi tre anni indimenticabili. Adesso è il momento di viverlo con i tifosi, in quello stadio che mi ha reso quello che sono adesso. Sono profondamente grato. Penso che possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto". Così Xabi Alonso, che dribbla le domande sul futuro, anche se nel totonomi per la panchina del Real Madrid il suo nome resta saldamente in pole position. Con Carlo Ancelotti dato sempre più lontano dai blancos, lo spagnolo sembra il candidato numero uno per la panchina del Real.