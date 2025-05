Protagonista tra la salvezza e 6 vittorie consecutive, il Como vuole proseguire in futuro con Fabregas (ospite domenica dalle 22.45 a Sky Calcio Club) ed è pronto ad accontentarlo nelle sue richieste. C'è però la tentazione Bayer Leverkusen, che lo vede come erede di Xabi Alonso. In caso di partenza dello spagnolo, la società potrebbe puntare su Davide Ancelotti in panchina. Per quanto riguardo i giocatori, il primo obiettivo è Cristante oltre a Yeremay del Deportivo

Una stagione da applausi e un futuro ancora da scrivere. Già raggiunta la salvezza e in serie utile con 6 vittorie consecutive, il Como celebra il presente ma pensa già alla prossima stagione a partire dalla panchina. E l'attenzione si sposta inevitabilmente su Cesc Fabregas, appena premiato come miglior allenatore di aprile in Serie A, che ha un contratto fino al 2028 ma resta un nome chiacchieratissimo sul mercato. La società spera nella sua permanenza ed è pronta ad accontentarlo nelle sue richieste (libertà di manovra, investimenti importanti e un ritocco all'ingaggio) pur di averlo ancora. Il 38enne spagnolo non ha ancora comunicato la sua decisione: "Qualsiasi cosa succeda ringrazierò questa società, sono orgogliosissimo di quello che si sta vedendo a Como - ha detto dopo la vittoria contro il Cagliari -. Voglio lasciare un'eredità importante, perché chi viene dopo di me si troverà qualcosa di buono". E chi lo vede come erede di Xabi Alonso, destinato al Real Madrid, è il Bayer Leverkusen. I tedeschi rappresentano la tentazione più grande tra le altre e stanno spingendo per chiudere.