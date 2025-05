Nei giorni scorsi gli agenti dell'attaccante sono stati in città. Tuttavia la trattativa, a differenza di quella legata a De Bruyne, è più laboriosa e richiederà più tempo. Diversi aspetti a rallentare l'operazione, tra cui quelli relativi a una clausola rescissoria che è oggetto di discussione. Questi giorni non sono stati decisivi per chiudere, ma solo per capire meglio le richieste dell'entourage ed eventualmente per cercare più avanti un punto di intesa

Il Napoli è al lavoro sul grande obiettivo De Bruyne ma continua a guardarsi intorno anche per quanto riguarda l'attacco. Nei giorni scorsi gli agenti di Jonathan David, attaccante del Lille, sono stati in città: tuttavia la trattativa, a differenza di quella legata al centrocampista belga, è più laboriosa e presumibilmente richiederà più tempo. L'operazione è rallentata da diversi aspetti, tra cui quelli relativi a una clausola rescissoria richiesta che è oggetto di discussione e continuerà ad esserlo. Questi giorni, quindi, non sono stati decisivi per chiudere e superare la concorrenza ma solo per capire meglio le richieste dell'entourage del calciatore canadese ed eventualmente per cercare più avanti un punto d'intesa.