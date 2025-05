Tare: "Lavorare per il Milan sarebbe un onore"

Tare è tra i candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan. L'ex dirigente della Lazio ha parlato di questa possibilità in un'intervista rilasciata a La Stampa: "Il Milan è un obiettivo per tutti, lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore"

Il Milan è alla ricerca del nuovo direttore sportivo che dovrà costruire la squadra della prossima stagione, a partire dalla decisione sull'allenatore. Tra i possibili candidati c’è anche Igli Tare, che qualche settimana fa ha incontrato a Roma l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani. L’ex dirigente della Lazio ha parlato di questa possibilità in un'intervista concessa a La Stampa: "Il Milan è un obiettivo per tutti, lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore". La dirigenza rossonera non ha ancora preso una decisione su chi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Tare potrebbe iniziare a lavorare da subito per il Milan, dato che è svincolato dall'estate 2023. "Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere un esempio per tanti italiani. Sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio", ha aggiunto Tare, affrontando anche il tema della conferma del premier Rama alla guida dell'Albania.