Dean Huijsen si prepara a lasciare il Bournemouth dopo una gran stagione in Premier League. Il Real Madrid ha contattato il club inglese e ha espresso interesse a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di sterline (59 milioni di euro) per acquistare il difensore centrale classe 2005. Può partire, dunque, la macchina burocratica per preparare i contratti e procedere alla chiusura della trattativa. Nei giorni scorsi anche Barcellona, Arsenal, Liverpool e Chelsea avevano mostrato interesse nei confronti dell'ex Juventus, ma i Blancos sono rimasti in vantaggio grazie alla preferenza del calciatore.