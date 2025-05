Müller sul futuro: "Ancora nulla di concreto"

Il 35enne tedesco col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ha parlato a 'Sky Sports De' del suo futuro: "Al momento non c'è niente di concreto. Non ho un sogno chiaro al momento"

Thomas Müller - in scadenza di contratto a fine stagione col Bayern Monaco - ha parlato del suo futuro in un'intervista a 'Sky Sport De': "Non lo so ancora. Al momento non c’è niente di concreto, ma ovviamente ho delle idee. Non sono mai stato il tipo che dice: ‘Questa è la mia unica idea e farò così’. Sono molto aperto mentalmente. Ho intenzione, una volta finito di giocare a calcio, di cercare di capire bene cosa fare. Non ho un sogno chiaro al momento".