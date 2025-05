Il Manchester City ha dedicato un murale a Kevin De Bruyne, che dopo 10 anni lascerà il club a parametro zero al termine della stagione. "King Kev" è stato raffigurato tra i 18 trofei vinti con i Citizens con una scritta che richiama un coro a lui riservato dai suoi tifosi. Martedì 20 maggio, in occasione della sua ultima partita casalinga, il club ha annunciato che verranno svolte delle attività in suo onore

Il Manchester City saluta Kevin De Bruyne con un murales. Il centrocampista belga, che lascerà il club al termine della stagione, è stato raffigurato tra tutti i trofei vinti con la maglia dei Citizens all'angolo tra Thomas Street e High Street nel Northen Quarter di Manchester. Presenti anche due scritte: la prima " King Kev ", la seconda "Ooohhh Kevin De Bruyne" che richiama il coro intonato dai tifosi del City sulle note di "Seven Nations Army" dei White Stripes. Martedì 20 maggio alle 21 il centrocampista giocherà la sua ultima partita all'Etihad contro il Bournemouth , con il club che ha comunicato che per l'occasione ci saranno delle attività in onore di KDB.

Il Napoli continua a lavorare per De Bruyne

Uno dei club interessati a De Bruyne è il Napoli. Gli azzurri hanno iniziato a muoversi più di un mese fa per il centrocampista e nei giorni scorsi sono arrivati segnali incoraggianti. C'è fiducia di sistemare le questioni logistiche per la famiglia del calciatore che ha gradito le ultime proposte. Sotto il punto di vista contrattuale ci sono i presupposti per andare avanti e portare la trattativa ai dettagli: il Napoli spera nel sì definitivo di De Bruyne, e della sua famiglia, in modo da procedere per trovare l'accordo totale.