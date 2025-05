Como, Yeremay del Deportivo primo obiettivo

Il Como fa sul serio per entrare nel gotha del calcio italiano e non solo. L'accordo praticamente raggiunto con Cesc Fabregas per proseguire l'avventura sulla panchina lariana ha dato il via alle prime operazioni per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione che nelle intenzioni della proprietà deve essere quella della consacrazione. Fra i nomi di spicco per la prossima campagna acquisti c'è quello di Brian Cristante della Roma come rinforzo a centrocampo ma si guarda anche all'attacco e al pacchetto degli esterni. Il Como sarebbe pronto a pagare la clausola (circa 35 milioni) di Yeremay Hernández, ala d’attacco classe 2002 del Deportivo de La Coruña. Il club spagnolo non è disposto a negoziare, quindi lascerà partire il calciatore solo se qualche club pagherà la clausola. In Segunda Division spagnola Yeremay quest'anno ha raccolto 14 gol e 5 assist nelle 36 presenze messe a referto

