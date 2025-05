Farioli lascia l'Ajax dopo solo un anno

L'allenatore italiano lascia l'Ajax dopo solo una stagione: "Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell'Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli". Il 36enne è tra i candidati per un posto sulla panchina della Roma, ma ci sono anche chance di vederlo in Premier League

Farioli: "Io e il club abbiamo gli stessi obiettivi ma visioni e tempi diversi"

"Il mio viaggio all'Ajax è iniziato quasi un anno fa con l'obiettivo di riportare l'Ajax al suo posto - ha detto Farioli -. E si è concluso alla Johan Cruijff Arena, riportando finalmente l'Ajax in Champions League, il palcoscenico più importante del calcio europeo. Volevamo portare nuova energia a tutto il mondo Ajax, condividendo con il club a tutti i livelli un modo di lavorare e di pensare positivo. Essere il primo allenatore non olandese dell'Ajax dal 1998 e il primo italiano in assoluto del club è stato un assoluto privilegio: insieme al mio staff abbiamo accolto questa grande sfida con rispetto, responsabilità, passione e determinazione. Guadagnarci il rispetto e il supporto dei tifosi dell'Ajax che abbiamo sentito per tutta la stagione ha significato molto per me e per il mio staff. Abbiamo vissuto momenti incredibili e indimenticabili tutti insieme: una stagione unica, intensa ed emozionante in cui abbiamo condiviso fiducia, grinta e orgoglio, raggiungendo finalmente il nostro obiettivo e portando a termine la nostra missione. Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell'Ajax, ma abbiamo visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli. Date queste differenze nei principi e nelle fondamenta del progetto, sento nel profondo del mio cuore che questo sia il momento migliore per separarci".