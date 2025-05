Bologna-Italiano, nuovo capitolo?

Al di là dell’interesse concreto del Milan, Italiano vorrebbe continuare con gli emiliani in segno di riconoscenza, dunque solo in caso di mancato accordo su programmi tecnici e intese economiche aprirà a una sua partenza, in particolar modo in direzione Milano. La storia tra Italiano e il Bologna, quindi, potrebbe arricchirsi con un nuovo capitolo.