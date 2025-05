Dopo un'ottima prima stagione in Serie A, caratterizzata da 36 presenze, 6 gol e 9 assist, continuano i contatti tra Como e Real Madrid per provare a mantenere in rosa Nico Paz. C'è però bisogno di trovare l'accordo con i Blancos e di capirne le volontà, motivo per cui negli ultimi giorni i contatti tra le due società, oltre a quelli con l'entourage dell'attaccante argentino, sono continuati senza sosta. Per il Como l'obiettivo è solo uno: capire se ci sono le giuste condizioni per negoziare con il Real Madrid, così da provare a tenere Paz in rosa anche il prossimo anno, dopo un campionato da grande protagonista sotto la guida di Cesc Fabregas.