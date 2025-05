Dopo aver salutato l'Etihad nell'ultima in casa con la maglia del City, il belga ha dato apertura totale al Napoli, a cui ora passa il pallino della trattativa: come riportato da Gianluca di Marzio, De Laurentiis deve decidere ora se accettare garanzie e cifre per portare De Bruyne al Napoli. Da parte del calciatore sciolte tutte le riserve, anche quelle familiari. Per il futuro di Conte a Napoli, cruciale sarà l'incontro nei prossimi giorni con il presidente NAPOLI-CAGLIARI LIVE

Il Napoli ha in pugno Kevin De Bruyne. Come riportato in diretta su Sky Sport 24 da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore il belga ha sciolto tutte le riserve e ha dato apertura totale al Napoli. Anche a livello familiare è arrivato l'ok e questo era l’ultimo ostacolo al possibile sì del belga del Manchester City. De Bruyne ha dato l'ok, la famiglia ha dato l'ok. E adesso si è entrati nel vivo della trattativa economica e sono state fatte le richieste più dettagliate e più importanti. Si parla di dettagli economici e di quello che il Napoli può offrire. Ed è il presidente Aurelio De Laurentiis che deve decidere se accettare ora tutte le garanzie e tutte le cifre in ballo per portare De Bruyne in Serie A. Non c'è ancora intesa totale su tutti gli aspetti ma il pallino, adesso, è in mano al Napoli per chiudere.

De Bruyne, dall'addio al City alla Serie A? Martedì all’Etihad De Bruyne contro il Bournemouth ha giocato la sua ultima partita in casa con la maglia del Manchester City, titolare e con la fascia di capitano al braccio, ricevendo un tributo emozionante da parte dei tifosi allo stadio e dai suoi stessi compagni di squadra, oltre che da Guardiola, in lacrime per l’addio del belga. KDB era in scadenza di contratto a giugno 2025 e ha annunciato di non rinnovare con il club di Manchester, lasciando quindi il City dopo 10 anni a parametro zero. Non si è trovato l’accordo per il rinnovo, poi gli infortuni e l’idea del City di rifondare hanno raffreddato i rapporti, con De Bruyne che ha capito di non essere più fondamentale come prima e ha quindi deciso di andare a scadenza. Il Napoli ci ha iniziato a lavorare a inizio aprile e dal belga, nonostante l’interesse di altri grandi club, erano arrivati segnali incoraggianti. C’erano da sistemare le questioni logistiche della sua famiglia. Ostacolo ora superato, con l’apertura totale del giocatore. E il Napoli che ora deve decidere se andare fino in fondo.