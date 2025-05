Italiano sul contratto con il Bologna: "Presto metteremo tutto a posto"

Nonostante la sconfitta casalinga contro il Genoa 3-1, la stagione del Bologna è stata un successo grazie alla vittoria della Coppa Italia e alla qualificazione alla prossima Europa League. C'è ancora in sospeso un tema: chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. "Stiamo discutendo con la società: è il gioco delle parti - ha dichiarato Vincenzo Italiano al termine del match contro il Genoa -. Presto metteremo tutto a posto". E sull'incontro: "Lunedì saremo intorno un tavolo e discuteremo di quello che c'è discutere". Sulla sconfitta contro il Genoa spiega: "Oggi abbiamo continuato ancora sulla scia della partita di Firenze, abbiamo staccato la spina avendo forse la pancia piena. Adesso però dobbiamo festeggiare quello che abbiamo fatto quest'anno, in cui con la Coppa Italia e la qualificazione all'Europa League abbiamo centrato gli obiettivi prefissati e non scontati".