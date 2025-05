Non solo Kevin De Bruyne. Il Napoli fresco campione d’Italia non si ferma e sul mercato si muove per rinforzarsi in vista della prossima stagione, che vedrà il ritorno degli azzurri in Champions League. E per il centrocampo, l’obiettivo individuato gioca in Olanda. È Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax di 23 anni. Gli uomini mercato del Napoli lo sono andati a visionare di persona diverse volte e gli agenti del calciatore venerdì sera erano in tribuna allo stadio Maradona per l’ultima di campionato del Napoli contro il Cagliari. Per cedere il classe 2002, il club di Amsterdam chiede una cifra che si aggira tra i 25 e i 30 milioni.