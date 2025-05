Cairo: "Deluso anche da Vanoli"

La sconfitta casalinga contro la Roma ha chiuso una stagione al di sotto delle attese per il Torino. Al termine della partita il presidente granata Urbano Cairo non ha nascosto la propria delusione anche nei confronti dell'allenatore Paolo Vanoli: "Sono deluso, mi aspettavo molto di più da Vanoli, faremo delle valutazioni anche su di lui, ci vedremo in settimana"

La sconfitta contro la Roma aggiunge un'altra tappa amara al cammino di fine stagione del Torino. La squadra granata chiude il campionato all'undicesimo posto al pari dell'Udinese e a fine partita, dopo la contestazione dei tifosi rivolta alla squadra in campo e alla dirigenza sugli spalti arrivano le dure parole del presidente Urbano Cairo: "Mi aspettavo molto di più, sono deluso da Vanoli – ha aggiunto -, faremo tutte le valutazioni del caso. Chi è che fa giocare la squadra? Chi la mette insieme? Ha le sue responsabilità. Non è soltanto Cairo il responsabile“. Cairo ha poi aggiunto: “Quando sento che il mister dice che il Bologna ha idee, l’Atalanta ha idee, il Como ha idee. Poi si corregge e dice che il Como ha speso tanti soldi. Il Bologna ha idee, ma comunque ha speso 300 milioni in 10 anni. Se uno fa il conto, di questi ultimi 13 anni da quando siamo tornati in Serie A, il Bologna è dietro di noi. Poi chapeau, hanno fatto bene in questi ultimi 2 anni e ho fatto i complimenti sono contento per loro"