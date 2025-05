Prosegue spedita l'operazione tra i giallorossi e l'allenatore. Conto alla rovescia per arrivare alla chiusura finale, con Gasp che è pronto a iniziare la sua nuova avventura. La Roma è convinta che sia l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Per la fumata bianca è fondamentale il tema mercato, con Gasperini che si aspetta coinvolgimento e sostegno dalla proprietà

Va avanti spedita l'operazione tra la Roma e Gian Piero Gasperini. Conto alla rovescia per arrivare alla chiusura finale con l'allenatore che è pronto a iniziare la sua nuova avventura, ovviamente non prima di aver formalizzato la sua uscita dall'Atalanta. Il club giallorosso è convinto che sia l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo, visti i grandi traguardi raggiunti nelle ultime stagioni e la sua abilità sia nel valorizzare giovani che nel lavorare con squadre rinnovate da cessioni e nuovi innesti. Per la fumata bianca sarà fondamentale il tema mercato: questo è un punto cruciale per entrambe le parti, Gasperini si aspetta che la proprietà sia coinvolta e garantisca sostegno per poter lavorare al meglio.