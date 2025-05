Conte, il Napoli ci spera ancora: la decisione entro venerdì

Antonio Conte rappresenta l'uomo chiave da cui ripartire per la Juventus, che vuole puntare su di lui. Tuttavia dopo l'incontro di martedì con De Laurentiis e i contatti proseguiti mercoledì, si aprono spiragli positivi per una sua possibile permanenza a Napoli. Il presidente azzurro ha assicurato una rosa competitiva, anche in vista della partecipazione in Champions League. Conte prenderà una decisione definitiva entro venerdì

La Juventus vuole provare a mettere Antonio Conte al centro del nuovo progetto bianconero, ma intanto in casa Napoli intravedono spiragli positivi per una sua permanenza. L’allenatore salentino prenderà la decisione definitiva entro venerdì, data segnata in rosso sul calendario, dato che è in programma per quel giorno un nuovo incontro con Aurelio De Laurentiis. Nel primo incontro tra le parti, avvenuto nella casa romana del presidente dopo l’udienza dal Papa, sono stati chiariti diversi aspetti: De Laurentiis ha garantito a Conte una rosa importante nel segno della continuità, per permettere al Napoli di essere competitivo anche in Champions. I contatti sono proseguiti nella giornata di mercoledì. L'allenatore scioglierà la sua riserva entro venerdì, ma intanto la città di Napoli sogna attraverso gli spiragli positivi lasciati dal suo allenatore (che ha un contratto con il club azzurro fino al 2027).