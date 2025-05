Como-Nico Paz, previsti nuovi contatti con il Real

Il Como, in vista della prossima stagione, vuole provare a tenere in rosa Nico Paz. Proprio per questo, nelle ultime settimane ci sono stati diversi incontri con il Real Madrid, ma non è ancora stata trovata una quadra e non sono arrivate comunicazioni in merito, né dagli spagnoli né dagli agenti del calciatore. Il Como ha comunque intenzione di continuare il dialogo con loro per provare a discutere del futuro del talento argentino: l’obiettivo è averlo a disposizione per la prossima stagione, eventualmente anche dopo il Mondiale per Club che vedrà il Real Madrid impegnato tra giugno e luglio. Al Como dall'agosto 2024, Nico Paz in questa stagione ha totalizzato 6 gol e 9 assist in 35 presenze in Serie A. Sono 2.695 i minuti di gioco in totale.