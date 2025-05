Kosta Runjaic , in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha chiarito il suo futuro: " Resto a Udine , ho ancora un anno di contratto e non ho intenzione di andare via". Inevitabile, quindi, il bilancio della stagione appena conclusa: " Essersi salvati già a marzo è stato positivo , ma siamo tutti infastiditi per non aver tenuto lo stesso livello nelle ultime dieci partite. Diverse cose si sono combinate: infortuni agli attaccanti di punta, risultati anomali come lo 0-1 con il Verona, la spinta negativa che si crea quando una squadra inizia a perdere. Sono allenatore da 20 anni e non mi era mai successo di perdere cinque partite di fila".

"Thauvin meraviglioso, Lucca è da big"

Runjaic ha parlato anche dei singoli giocatori: "Thauvin? Prima della stagione ho deciso di nominarlo capitano. Sapevo che avrebbe potuto fare la differenza. Florian è un calciatore meraviglioso, tecnicamente abile sia nei passaggi che nei dribbling, sa come agire in ogni situazione". Su Sanchez: "Le aspettative dei tifosi erano molto alte, perché tutti avevano in mente il giovane Alexis Sanchez, che 15 anni fa è diventato un giocatore di livello mondiale. Ma queste aspettative erano realistiche? Lui si trova in una fase diversa della sua carriera e un infortunio precoce ha reso la stagione estremamente difficile. Quindi purtroppo quest’anno non è stato in grado di giocare da protagonista. Sul prossimo anno ancora non possiamo dire niente. Credo che lui debba prima capire quale ruolo vede per sé. Lucca? Ha attirato l'attenzione con il suo talento, è da big".