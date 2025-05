Introduzione

La Juventus ha individuato in Damien Comolli una delle figure dalle quali ripartire. Il 52enne francese vanta un'esperienza trentennale, e soprattutto polivalente, nel mondo del calcio nel quale ha ricoperto tutti i ruoli: allenatore, osservatore, direttore sportivo e presidente. E proprio il 28 maggio ha lasciato la presidenza del Tolosa per iniziare la sua nuova avventura. Dalle scoperte di mercato al metodo Moneyball: il profilo del dirigente francese che la settimana prossima è atteso in Italia per firmare il contratto con i bianconeri

