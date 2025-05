Sarri è uno dei nomi per la panchina dell'Atalanta ma, anche in questo caso, ci sono questioni legate alle tempistiche. La Lazio ha presentato un'offerta importante e molto concreta (biennale da 2,8 milioni a stagione) all'allenatore toscano e potrebbe avere la meglio sulla concorrenza. I tempi per l'eventuale addio di Gasperini, infatti, sarebbero lunghi mentre i biancocelesti sono già avanti

Maurizio Sarri è uno dei nomi per la panchina dell'Atalanta. Anche in questo caso, come per altre panchine della Serie A, ci sono questioni legate alle tempistiche. La Lazio, infatti, ha presentato un'offerta importante e molto concreta all'allenatore toscano (un contratto biennale da 2,8 milioni di euro a stagione) e potrebbe avere la meglio sulla concorrenza. L'Atalanta, infatti, avrebbe bisogno di tempo per formalizzare l'eventuale addio di Gian Piero Gasperini, mentre i biancocelesti sono più avanti. L'operazione, dunque, è resa difficile per le tempistiche con il club di Lotito che è in vantaggio.