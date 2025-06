Nell'estate 2020 Comolli assume l'incarico di presidente del Tolosa in seguito all'acquisizione del club da parte del fondo americano RedBird di Gerry Cardinale. Sì, lo stesso del Milan: ed è proprio per questo motivo che lo scorso anno vociferava di un suo possibile arrivo in Italia sponda rossonera. Ma questa è un'altra storia. Il compito di Comolli e della nuova proprietà è abbastanza chiaro: riportare il club in Ligue 1 dopo la retrocessione in Ligue 2 del 2019/20. Nella prima stagione arriva vicino alla meta ma non riesce, perdendo lo spareggio promozione. La gioia arriva un anno più tardi con la vittoria del campionato e il ritorno nella massima divisione francese. Anche questa volta, come con neopromosso il Saint-Étienne nel 2004, Comolli non solo riesce a ottenere una salvezza tranquilla (13° in campionato) ma riesce a scrivere una pagina importante della storia del Tolosa vincendo la prima Coppa di Francia del club. Successo che permette ai francesi di tornare a giocare in Europa League nella stagione 2023/24 a distanza di 14 anni dall'ultima partecipazione. Dopo le ultime due stagioni chiuse all'11° e al 10° posto, il 28 maggio 2025 Comolli decide di lasciare la presidenza del club rassegnando le dimissioni.