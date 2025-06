Il club bianconero sta pensando seriamente di confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione. Un cambio potrebbe avvenire solo in caso si trovasse un profilo considerato davvero superiore e capace di convincere totalmente la società

Juve e Tudor avanti insieme? Mentre in casa bianconera continua a prendere forma la ristrutturazione societaria avviata da John Elkann, con l'ufficialità di Damien Comolli come nuovo direttore generale - continuano anche le riflessioni del nuovo management sul futuro della panchina. Il club, ad oggi, sta concretamente pensando di confermare Igor Tudor anche per la prossima stagione. Al contrario, un cambio potrebbe avvenire solo in caso si trovasse un profilo considerato davvero superiore e capace di convincere totalmente la società.