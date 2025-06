Juventus tra calciomercato e Mondiale per Club

Introduzione

Juventus al lavoro tra campo e calciomercato. Dopo l'ufficialità di Damien Comolli come nuovo direttore generale, la squadra si ritrova nel pomeriggio alla Continassa per prepararsi al Mondiale per Club. I bianconeri saranno impegnati contro Al-Ain, Wydad Casablanca e Manchester City. Non ci saranno i giocatori impegnati con le rispettive nazionali come Cambiaso, Gatti, Locatelli con l'Italia. A guidare la squadra Igor Tudor. A proposito del suo futuro, il club sta pensando di confermarlo anche per il prossimo anno. Un cambio potrebbe avvenire solo in caso si trovasse un profilo considerato davvero superiore. Di seguito, l'agenda dei bianconeri.

