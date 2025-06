Inter, Luis Henrique a Milano nelle prossime ore

Luis Henrique, 23enne esterno d'attacco del Marsiglia, è in arrivo a Milano nelle prossime ore. L'Inter lo aspetta per le visite mediche e la firma sul contratto

L'Inter si prepara ad accogliere Luis Henrique , 23enne esterno d'attacco del Marsiglia, atteso a Milano nelle prossime ore. Per lui poi saranno programmate visite mediche e firma sul contratto con i nerazzurri . L’operazione, in fase di definizione, prevede un esborso da 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati al percorso europeo del club nerazzurro nella prossima edizione della Champions League.

I numeri

Arrivato al Marsiglia nel 2020, Henrique ha chiuso la sua prima stagione in Francia con 5 assist in 24 presenze. Nell'anno successivo, invece, è stato ceduto in prestito al Botafogo (squadra con cui aveva esordito tra i professionisti), prima di tornare all'OM nel 2023. Per lui, nel corso di questa stagione 35 partite giocate con 9 gol e 10 assist tra campionato e coppa.