Il centrocampista del Real Madrid alla Gazzetta dello Sport: "Quando ero piccolo, papà mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto in Serie A. Zaniolo un talento puro. Al Real ci mancano i gol e il carattere di Cristiano Ronaldo"

La coesistenza con la guerra civile da bambino ("Avevo 7-8 anni, ci trasferimmo in hotel a Zara con la mia famiglia, c'erano molti coetanei: giocavamo a pallone o nascondino, finché non si sentivano le sirene con le bombe. In quel momento dovevi correre nel rifugio"), il sogno di giocare in Serie A, il presente e le vittorie al Real, il Pallone d'Oro. Luka Modric si racconta alla Gazzetta dello Sport e lo fa tracciando un percorso con tanti legami con l'Italia. Come quello con il Milan: "Boban per me è un idolo e mio padre, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente. In Italia si è parlato di una mia firma con Milan o Inter? Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto in Serie A. La mia priorità però è sempre stata il Real". Lo sguardo al calcio italiano è sempre presente nella quotidianità di Modric: "Oggi guardo la A e mi spiace per il Milan, il vero Milan manca all'Italia e all'Europa. Ho un gruppo whatsapp con Brozovic e Badelj, c'è anche Pasalic che finalmente ha trovato il club giusto".

"Zaniolo talento puro, il futuro è di Mbappé" Oggi Modric si definisce "una persona normale, che ama umiltà e modestia", ma quando perde in allenamento sono guai: "I compagni di squadra mi chiamano vinagre, aceto, perché me la prendo". L'Italia resta un riferimento, anche quando si tratta di individuare i talenti da seguire. "Mi sono sempre piaciuti i giocatori di classe come Totti, Del Piero, Pirlo". Fino a Zaniolo: "Un talento puro. Anche Sensi è molto interessante, poi mi piacciono Insigne, il Papu Gomez, Ribery e Bennacer". Per il centrocampista croato si va verso "un calcio fatto di velocità: di corsa, pensiero, decisione. Mbappè ha tutto per dominare la scena, il futuro è suo. Per fare il salto di qualità credo abbia bisogno di andare in un campionato dove la sua squadra non vinca così facilmente. Vedo grande potenziale anche in Vinicius, poi mi piacciono tanto De Bruyne e Sterling". Pochi dubbi anche sul futuro personale: "Posso giocare ad alto livello ancora per due anni. Vorrei finire la carriera al Real ma dipenderà anche dalla società. Di certo farò il corso da allenatore. Io ct della Croazia tra 10 anni? La nazionale per noi è un sentimento al di sopra del calcio".