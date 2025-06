Il centrocampista olandese vicino al trasferimento in Premier: oggi può essere il giorno della chiusura tra Milan e City. Intanto, il Chelsea pensa a Maignan: 30 milioni la richiesta del club rossonero per lasciar partire il portiere. Capitolo Theo: il francese prende tempo con l’Al-Hilal e aspetta l’Atletico Madrid, che offrirebbe come contropartita al Milan l’argentino Molina MILAN, MODRIC A UN PASSO: LE ULTIME

Tijjani Reijnders è a un passo dal Manchester City e dal diventare un nuovo giocatore di Pep Guardiola. Il mercato del Milan si muove non solo in entrata, con Modric vicino a diventare un nuovo giocatore rossonero. È infatti in chiusura la trattativa con il City per Reijnders: quella di oggi, mercoledì 4 giugno, potrebbe essere la giornata della chiusura tra i due club. La richiesta del Milan era di 70 milioni di euro: dopo due stagioni, per il centrocampista olandese arrivato nel 2023 dall’AZ Alkmaar, l’esperienza in Serie A è vicina alla fine.

Chelsea su Maignan, il Milan chiede 30 mln Dopo la vittoria in Conference League e la qualificazione alla prossima Champions, il Chelsea si guarda intorno per rinforzarsi e ha individuato in Mike Maignan il portiere giusto per proteggere meglio la porta della squadra di Enzo Maresca. La risposta del Milan all’interesse dei 'Blues' per lasciar partire il portiere francese è stata una richiesta di 30 milioni di euro. Da ricordare che Maignan non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan, in scadenza il 30 giugno del 2026.