Apertura totale da parte del centrocampista croato al trasferimento in rossonero: di conseguenza, ora c’è molta fiducia al Milan, che può chiudere per l’ingaggio di Luka Modric nelle prossime 24, massimo 48 ore. Il Pallone d’Oro 2018, dopo la fine della sua esperienza con il Real Madrid, è libero di firmare e il club rossonero conta adesso di chiudere e arrivare alla firma del croato

Dopo le indiscrezioni dell’interesse milanista delle ultime ore, da parte del vincitore del Pallone d’Oro 2018 è arrivata un’apertura totale al trasferimento in rossonero e ora il Milan è fiducioso di poter chiudere l’operazione . E così potrebbe realizzarsi quello che è sempre stato un vecchio sogno del centrocampista ormai ex Real, tifoso rossonero sin da bambino e dai tempi in cui seguiva il Milan del suo idolo e connazionale Zvonimir Boban . Tanto che su internet circola da tempo anche una vecchia foto del giovane Luka con la tuta rossonera addosso. Ora potrebbe diventare la sua nuova divisa.

Allegri, primo giorno a Casa Milan

Modric potrebbe essere il primo colpo a effetto del nuovo corso, visto che in questi giorni a Milano si sta lavorando alla nascita del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Per l’allenatore, alla sua seconda esperienza in rossonero, giornata di programmazione e incontri con la sua nuova dirigenza. Primo vero giorno di insediamento, a Casa Milan: dopo aver firmato nei giorni scorsi il suo contratto con il Milan, oggi è tornato a lavorare in sede, dopo anni. Questi per Allegri sono giorni di riunioni: di mercato e anche organizzative, con il raduno che come previsto dovrebbe essere anticipato, probabilmente tra il 4 e il 5 luglio.