Con lo scudetto cucito sul petto, in casa Napoli è già tempo di programmare la prossima stagione. A margine di un evento a Palazzo Petrucci dedicato ai due ritiri estivi della squadra di Conte (Dimaro dal 17 al 27 luglio e Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto), il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato spaziando dal mercato al futuro del club, fino al suo pensiero sull’allenatore, al quale attribuisce grandi meriti per la conquista del titolo. "Conte è stato bravo a far fronte a tutti gli incidenti che possono capitare e quest'anno sono stati numerosi. Conte è stato sempre all'altezza della situazione riuscendo a risolvere ogni problema che forse noi pensavamo fosse difficile da risolvere. Quindi merito a Conte se siamo arrivati fino in fondo e se abbiamo vinto uno scudetto in una stagione in cui qualcuno diceva che le avversarie fossero deboli: falso, falsissimo! Tutte le squadre si sono attrezzate, Bologna e Lazio erano molto forti, la Roma con Ranieri ha vinto il suo scudetto. La classifica non vuol dire nulla, noi una volta siamo arrivati a 91 punti senza vincere".