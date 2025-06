Il Napoli insiste per Beukema del Bologna

Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione e il profilo in pole position è quello di Sam Beukema. Il centrale olandese ha già dato la sua apertura agli azzurri, ora bisognerà vedere se il club di De Laurentiis riuscirà a trovare un accordo con il Bologna

