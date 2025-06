Gli azzurri hanno rifiutato le prime offerte dell'Al-Hilal per l'attaccante nigeriano e continuano a chiedere il valore della clausola (75 milioni di euro) per lasciarlo partire. Manca l'intesa totale anche tra il club arabo e Osimhen, che non ha accettato la proposta presentata da 26 milioni di euro più bonus

Il Napoli ha rifiutato le prime offerte dell'Al-Hilal per Victor Osimhen. Il club campione d'Italia continua a chiedere il valore della clausola (75 milioni di euro) per lasciar partire l'attaccante, con la squadra della Saudi Pro League - che nelle scorse ore ha ufficializzato Simone Inzaghi come nuovo allenatore - che ha offerto 70 milioni. Manca l'intesa totale anche tra l'Al-Hilal e Osimhen: il calciatore non ha accettato la proposta presentata da 26 milioni più bonus a stagione.