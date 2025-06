Il Milan è alla ricerca di un attaccante da regalare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione e il calciatore dell'Atalanta è tra le prime scelte nonostante i costi elevati. Retegui piace anche alla Juventus che sta valutando se entrare in corsa

Il Milan è su Mateo Retegui. Il club rossonero è al lavoro per la prossima stagione e, dopo aver ufficializzato Massimiliano Allegri, è alla ricerca di un altro attaccante. Il calciatore della Nazionale è tra le prime scelte per rinforzare il reparto offensivo: i costi sono alti e l'Atalanta chiederà tanto, ma il Milan ci proverà. Retegui interessa anche alla Juventus, che sta valutando se entrare in corsa.